José Francisco Fabián, tras asumir la alcaldía pedánea de Valdesangil: “No se puede tener un cargo mejor que ser alcalde de tu pueblo”

José Francisco Fabián García ha tomado posesión como alcalde pedáneo de Valdesangil, un cargo que asume con optimismo y felicidad, siendo acompañado por Antonio Labrador y Nieves García, diputados de Salamanca, y Raúl Hernández, procurador en las Cortes de Castilla y León.

Publicidad Publicidad

Según ha indicado el propio Fabián García, servir a este pueblo hace que “no se pueda tener un cargo mejor que ser alcalde de tu pueblo. Es tu gente, es el pueblo en el que has nacido y al que siempre has estado ligado durante toda la vida”.

Como es lógico, ha indicado que asume este puesto con responsabilidad y con la satisfacción de trabajar para que “Valdesangil siga siendo un pueblo en el que merezca la pena vivir”. Por otro lado, no ha querido olvidarse del apoyo recibido por los vecinos, agradeciendo esta nueva etapa en la entidad local menor.

Entre las primeras cuestiones que realizará José Francisco se encuentran reabrir el bar del pueblo como espacio de encuentro y mejorar la seguridad con la carretera de acceso a Béjar. Por otro lado, también ha manifestado su intención de colaborar con las administraciones públicas para mejorar así servicios e infraestructuras.