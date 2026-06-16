José Francisco Fabián, nuevo alcalde pedáneo de Valdesangil

La Entidad Local Menor de Valdesangil celebrará este martes una sesión extraordinaria de la Junta Vecinal en la que está prevista la toma de posesión de José Francisco Fabián García como nuevo alcalde pedáneo, así como el nombramiento del vocal correspondiente. El acto tendrá lugar en la propia localidad y supondrá el relevo oficial al frente de la entidad.

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La sesión supondrá la culminación de un proceso desarrollado durante las últimas semanas con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional de la Entidad Local Menor y asegurar la continuidad de la gestión municipal en beneficio de todos los vecinos. Con este paso se pretende dejar atrás la situación de interinidad y ofrecer un marco de trabajo claro para la nueva etapa.

Para ello, los diputados de la zona, junto con técnicos y responsables del Partido Popular de Salamanca, han trabajado de forma coordinada para facilitar la búsqueda de la mejor solución para Valdesangil, siempre desde el diálogo, la responsabilidad y el consenso.

En este contexto, se promovió una reunión abierta con los vecinos de la localidad en la que se llevó a cabo una votación libre y participativa para conocer las distintas opciones y favorecer una decisión respaldada por el propio pueblo. Este proceso ha permitido avanzar hacia una propuesta ampliamente aceptada y orientada al interés general de Valdesangil.

Desde el Partido Popular de Salamanca, que ha emitido un comunicado, quieren expresar su agradecimiento a los vecinos de Valdesangil por la responsabilidad, la buena disposición y el espíritu constructivo que han demostrado durante todo este proceso. Su implicación y compromiso con el futuro de la localidad han resultado fundamentales para alcanzar una solución basada en el acuerdo y la participación, consolidando un modelo de gestión cercano y atento a las demandas del entorno rural.

La formación popular reafirma su compromiso con el municipalismo y con la defensa de los pueblos de la provincia, apostando por la participación vecinal, el diálogo y la búsqueda de acuerdos como herramientas fundamentales para seguir construyendo el futuro del medio rural salmantino.