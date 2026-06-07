El Corpus de Béjar llena las calles con los Hombres de Musgo

Béjar ha celebrado este domingo la festividad del Corpus Christi con una de sus tradiciones más singulares y emblemáticas como es la participación de los Hombres de Musgo.

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Desde primeras horas de la mañana, los vecinos han acompañado a las autoridades locales y a los Hombres de Musgo en el recorrido hasta la Iglesia de Santa María, en un ambiente de gran afluencia y participación.

Una vez finalizada la misa solemne, ha dado comienzo la procesión del Corpus, que ha transcurrido por las calles en un acto marcado por la tradición y la devoción