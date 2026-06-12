Este es el espacio donde estará el nuevo mural sobre el textil en Béjar

Las concejales no adscritas del Ayuntamiento de Béjar, Olga García y Araceli Dorado, el concejal de Obras, Luis Hernández, la presidenta de la Agrupación de Fabricantes Textiles de Béjar, Susana Morán, y el artista Daniel Martín han presentado el proyecto para la realización de un mural artístico en la Plaza de Martín Mateos, junto al Teatro Cervantes, que estará dedicado a la industria textil.

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Tal y como ha señalado la concejala Olga García "si hay una actividad económica que ha caracterizado a la ciudad de Béjar en los últimos siglos ha sido la industria textil, que llegó a convertirse en una ciudad eminentemente industrial precisamente en base al sector textil, habiendo sido conocida la ciudad en materia económica en toda España precisamente por su actividad de la industria textil".

Por ello, apuntó que la realización de un mural artístico dedicado al textil de Béjar busca “tanto reforzar la identidad local bejarana, como dinamizar el entorno urbano conmemorando ese carácter de nuestra ciudad ligado a la industria textil, en la cual Béjar destacó como productora de paños de lana de alta calidad, entre ellos la famosa prenda de la capa española o bejarana”.

De este modo, el desarrollo de la industria textil en Béjar “no solo ha impulsado la economía de nuestra ciudad durante varios siglos, sino que contribuyó de forma decisiva a configurar en gran medida la estructura social, urbana y cultural de la ciudad, que no podrían entenderse sin esta actividad”.

Por este motivo, las concejalas no adscritas señalaron que el mural es una forma de “hacer justicia” con el textil en el casco histórico de la ciudad, en el que apenas hay elementos que conmemoren y pongan en valor claramente un sector clave para Béjar como el textil, apuntando que “la memoria textil bejarana requiere de nuevas formas de difusión para mantenerse vigente tanto entre las generaciones actuales, como para las futuras, por lo que consideramos que un mural artístico dedicado a la industria textil en el casco histórico de Béjar supone un elemento esencial e indispensable para la puesta en valor de la memoria histórica industrial bejarana”.

Por último, respecto a la ubicación escogida, indicaron que se trata de una pared de grandes dimensiones en la que, además de permitir una gran visibilidad del mural “tiene también el elemento simbólico de situarse junto a la calle La Capa, que desemboca en la plaza Martín Mateos en la pared en la que se plantea la realización del mural, siendo precisamente la capa el elemento quizá más representativo de la industria textil bejarana y que le dio más notoriedad”.

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