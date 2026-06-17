Llano Alto solo tendrá 10 becas para deportivas frente a las 99 de Valladolid y 23 de Palencia

Salamanca solo recibirá 10 becas para deportistas en residencias deportivas de la comunidad de las 132 que hay en toda la Comunidad. Según ha denunciado UPL, hay un "agravio a la provincia de Salamanca” y ha reclamado explicaciones a la Junta por el hecho de que apenas 10 sean para la residencia deportiva de Llano Alto, en Béjar.

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Las becas para la residencia salmantina están muy por debajo de las convocadas para las otras dos residencias deportivas objeto de la convocatoria (Río Esgueva y Victorio Macho), ubicadas en Valladolid y Palencia, para las que se han convocado 99 y 23 becas respectivamente. A esto habría que sumar el hecho de que para la residencia deportiva bejarana de Llano Alto la Junta no ha ofertado ninguna beca de las planteadas en la convocatoria para colaboradores y tutores de estudios, para los que la Junta sí oferto plazas en Valladolid y Palencia, 6 y 2 respectivamente.

Además, desde UPL apuntan que de las 10 plazas convocadas para Llano Alto, apenas 4 lo son para el turno general, mientras que las 6 restantes quedan reservadas para deportistas que pudiera proponer la Federación Deportiva Española. Una desproporción que limita a solo 4 las plazas de turno general convocadas en Béjar, y que contrasta con la situación que ofrece la Junta en Palencia y Valladolid, donde las becas de turno general son las mayoritarias, representando 17 de las 23 convocadas en Palencia, así como 80 de las 99 convocadas en Valladolid, provincia esta última donde a las 80 becas de turno general y las 7 reservadas a deportistas que pudiera proponer la Federación Deportiva Española, habría que añadir las 12 convocadas para deporte adaptado por discapacidad, para las que no se convoca ninguna beca en Llano Alto.

Por otro lado, cabe señalar que mediante estas becas convocadas por la Junta para las residencias deportivas de la comunidad se cubren con los fondos de la comunidad autónoma el 100% de los gastos de manutención y alojamiento en las mismas a los beneficiarios. Becas que para el curso 2026-2027 se convocan en un número de 99 para la residencia deportiva Río Esgueva de Valladolid, 23 para la Victorio Macho de Palencia, y 10 para la de Llano Alto de Béjar, a las que se sumarían las 6 becas ofertadas en la Río Esgueva de Valladolid y 2 en la Victorio Macho de Palencia para colaboradores y tutores de estudios en las residencias deportivas, cubiertas también para el alojamiento y manutención en su 100% por la Junta.

Sin embargo, la desproporción en el número de becas ofertadas por la Junta en la provincia de Salamanca respecto a las de Valladolid y Palencia ha conllevado que Unión del Pueblo Leonés haya reclamado explicaciones a la Junta, al considerar que hay un trato desfavorable hacia la residencia deportiva de Llano Alto, en Béjar, por lo que han registrado una batería de preguntas en las Cortes en las que reclaman a la Junta que explique el motivo por el cual las becas para deportistas ofertadas en Llano Alto (Béjar) son mucho menos numerosas que las convocadas en las residencias deportivas Victorio Macho de Palencia y Río Esgueva de Valladolid.