Béjar abre las piscinas de La Cerrallana con día gratis y cursos de natación

El Ayuntamiento de Béjar da el pistoletazo de salida a la temporada estival con la apertura oficial de las piscinas municipales de La Cerrallana este próximo viernes, 19 de junio. Como ya es tradición para celebrar el inicio del verano, el acceso a las instalaciones durante el primer día será completamente gratuito para todos los asistentes. Se espera así favorecer una alta participación en esta jornada inaugural y animar a los vecinos a utilizar las piscinas durante todo el verano.

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Las piscinas mantendrán el horario habitual de años anteriores, de 11:00 a 20:30 horas, así como las mismas tarifas vigentes. Las personas interesadas en adquirir los abonos de temporada podrán gestionarlos directamente en el departamento de Servicios Económicos del Ayuntamiento, donde se facilita información sobre modalidades y precios para familias, jóvenes y adultos.

Habrá cursos de perfeccionamiento y adultos, de técnica inicial e iniciación para mayores de 7 años, de iniciación para menores de 7 años en dos turnos.

Las quincenas se distribuirán de la siguiente forma: Primera quincena, del 29 de junio al 10 de julio; Segunda quincena, del 13 al 24 de julio; Tercera quincena, del 27 de julio al 7 de agosto y Cuarta quincena, del 10 al 21 de agosto.

Las inscripciones para los cursos de natación ya se pueden formalizar. Los cursos se desarrollan de lunes a viernes, con una duración de quincenas para cada uno. La cuota permite la participación en una sola quincena; el pago no incluye la entrada a la piscina, que deberá abonarse aparte mediante entrada diaria o abono. La edad que se tendrá en cuenta para la participación será la que tenga el participante el primer día de la quincena en cuestión. En base a criterios de edad y nivel, el monitor podrá cambiar a los participantes de grupo para mejorar el aprendizaje y la seguridad.

Por otra parte, se ofertarán cursos de aquafitness, actividad busca la mejora de la condición física general de los participantes a través de ejercicios en el agua desde un enfoque ameno y adaptado a diferentes edades. Se trabaja tanto la resistencia como la fuerza, aprovechando las propiedades del agua para reducir el impacto sobre las articulaciones. El horario de 11:45 - 12:30, de lunes a viernes y comenzaran el 29 de junio.

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