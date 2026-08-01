Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de El Barco de Ávila, con el apoyo del helicóptero del Instituto Armado, han rescatado en la mañana de este sábado a un escalador que sufrió una caída mientras practicaba escalada en la zona de Hoyamoros, en el término municipal de Candelario.
La víctima presentaba una posible lesión en un tobillo que le impedía continuar la marcha, por lo que fue evacuada por vía aérea hasta la pista de atletismo de Béjar. Allí le esperaban agentes de Seguridad Ciudadana y una ambulancia, que se hizo cargo de su traslado para recibir asistencia sanitaria.