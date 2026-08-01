Ya hay horario para el debut de Unionistas en la 2026/27

La Primera RFEF ya tiene horarios para la jornada inicial. Unionistas recibirá al Lugo el domingo 30 de agosto, a las 19:15 horas, en el estadio Reina Sofía.

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Los blanquinegros culminaron este sábado su semana de trabajo con un partidillo en Las Pistas con mucha presencia de jugadores del filial. Pero Javi Medina quiso probar algunas situaciones como la defensa formada por Abde Saidi, Retu, Ramiro y Mikel Serrano como central izquierdo.

Steffan se despidió de sus compañeros para poner rumbo a la Gimnástica Segoviana y Hugo de Bustos y Dani González estuvieron al margen.