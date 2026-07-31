El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar afrontó este viernes una de las jornadas más importantes del campeonato con la disputa de los cuartos de final en todas las categorías.



Tras varios días de competición bajo unas altas temperaturas que hemos padecido durante toda la semana, los jugadores volvieron a afrontar una exigente jornada de tenis, esta vez solo en La Cerrallana.



Los encuentros estuvieron marcados por la igualdad y la intensidad, con varios partidos de larga duración en los que la tensión se hizo notar desde el primer hasta el último punto.



Con cada ronda que pasa, el margen de error es cada vez menor y el nivel competitivo continúa creciendo.



Los resultados de este viernes dejan definidos los semifinalistas de todas las categorías, que mañana volverán a la pista para luchar por un puesto en las finales.



El torneo vivirá este sábado una jornada decisiva con la disputa de las semifinales en todas las categorías, repartidas entre un turno de mañana y otro de tarde, con un descanso al mediodía.



Además, por la tarde se celebrará la final de veteranos, en un día que decidirá los finalistas de esta vigésimo cuarta edición del Open Nacional Ciudad de Béjar.