Tensión por la llegada del fuego a Agallas: “ahora lo va a pagar Vegas de Domingo Rey”

“Me parece vergonzoso que el fuego haya pasado a Agallas después de como estaba esta mañana”. Así de contundente es el alcalde de Agallas, Urbano Chamorro, que está muy preocupado por la llegada del fuego procedente del incendio de Pinofranqueado. Un fuego que está teniendo un comportamiento muy agresivo y que ha avanzado con gran virulencia desde que se declarara este martes.

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El edil asegura que es muy probable que haya que desalojar a Vegas de Domingo Rey, pedanía del municipio y localidad más cercana a las llamas. Una decisión que todavía no está tomada y que dependerá mucho del viento. “El ritmo que lleva el fuego, con el viento que hay ahora, puede que haga desalojar Vegas por el humo”, asegura.