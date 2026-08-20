Salamanca, a la cola de la región en cuanto a bajas laborales repetidas

La provincia charra ha sido una de los territorios con uno de los porcentajes más bajos en cuanto a personal de baja laboral que repite la misma tras recaer tras el alta médica. Otras provincias como Burgos, Valladolid o Palencia, han presentado un 62’7, 59’8 o 59 por ciento, muy lejos de Salamanca a la que se le ha atribuido un 49,5 por ciento, según los datos publicados por ICAL.

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De este modo, se demuestra que las bajas laborales no afectan de la misma forma a todo el territorio de la región, suponiendo mayores costes para algunos territorios, afectando de manera directa a las empresas.

Eso sí, a pesar del margen de Salamanca con otras provincias, no esconde una de las grandes problemáticas que sufre la sociedad actual, con un incremento general de la incapacidad temporal relacionados con la salud mental. Aun así, cabe destacar que es necesario seguir trabajando en iniciativas que fomenten los cuidados de la salud mental entre las pequeñas y las medianas empresas de la región, donde una gran parte de las bajas se han debido a problemas psicológicos.