Fallece Wenceslao José Santos, alcalde de Mancera de Abajo durante 28 años

Fallece Wenceslao José Santos, alcalde de Mancera de Abajo.

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El edil del Partido Socialista estuvo al mando del consistorio durante 28 años.

El Ayuntamiento del pueblo ha anunciado su fallecimiento a través de las redes sociales, donde han indicado que el funeral tendrá lugar esta tarde a las siete de la tarde y donde han agradecido sus años dedicados al pueblo y sus vecinos.

La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de La Dolorosa en Peñaranda de Bracamonte.

Wenceslao estuvo en el Ayuntamiento hasta la legislatura de 2003-2007, figurando como concejal del PSOE en la legislatura 2007-2011.