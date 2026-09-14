Villoria instala un desfibrilador en el colegio Gabriel y Galán

El Ayuntamiento de Villoria ha instalado un desfibrilador en el colegio público Gabriel y Galán de la localidad.

El desfibrilador va alojado en una maleta inteligente (SmartCase AED) que incorpora un módulo de comunicación con el sistema de emergencias sanitarias 112 (donde a través de la propia maleta, un profesional sanitario estará en todo momento guiando al reanimador que utiliza el DEA, hasta que lleguen los servicios de emergencias).

Publicidad Publicidad

La maleta también dispone de monitorización en tiempo real del estado actual del desfibrilador.

Además puede generar notificaciones de alerta (por SMS, E.Mail, o llamada) cuando alguien ha cogido o está usando el desfibrilador, o bien si el equipo está dando errores técnicos.

Asimismo, incorpora un sistema de geolocalización, para saber en todo momento donde se encuentra el equipo. Y todo eso sin instalación eléctrica, ya que la alimentación es con baterías internas que duran 4 años.