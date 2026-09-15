Casi tres años después el agua de Cantalpino vuelve a ser potable

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Un corte puntual suele suponer un incordio o un problema. Ahora imagínese que tiene que estar sin poder usar el agua de su casa para consumo humano por más de tres años. Así se han sentido los vecinos de Cantalpino durante este largo periodo de tiempo en el que el agua del municipio acumulaba casi tres años sin ser apta para el ser humano.

No es de extrañar que desde este lunes vecinos y Ayuntamiento de la localidad celebren que el agua, que lleva sufriendo problemas en su suministro muchos años, vuelva a ser cien por cien potable.

Así lo ha confirmado el propio Consistorio de Cantalpino, que se ha mostrado orgulloso al poder comunicar que “el agua de la red municipal vuelve a ser apta para el consumo humano”.

En ese sentido han valorado que la noticia supone “un paso muy importante”, puesto que pone fin a una situación que “ha afectado durante demasiado tiempo a todos nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, han querido agradecer a sus vecinos la paciencia, colaboración y comprensión durante todos estos años: “A partir de este momento, el agua puede utilizarse con normalidad para beber, cocinar y el resto de usos domésticos”