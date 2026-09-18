Valdelosa clausura su Programa Mixto de Formación y Empleo con un total de diez graduados

Valdelosa ha celebrado este viernes la clausura y entrega de diplomas de aprovechamiento del Programa Mixto de Formación y Empleo, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), que se ha desarrollado en el municipio entre los meses de abril y septiembre.
A este acto han asistido Manuel Prada, alcalde de Valdelosa, y Reyes Gallego, gerente del Servicio Público de Empleo en Salamanca, quienes han hecho entrega de los correspondientes diplomas a las personas participantes.
Según explican desde el Ayuntamiento, el programa ha supuesto "una experiencia muy positiva para Valdelosa". Durante estos meses, sus participantes, diez vecinos y vecinas del municipio, han tenido la oportunidad de formarse, adquirir experiencia práctica y obtener un certificado de profesionalidad vinculado a la familia profesional agraria y al ámbito forestal, "mejorando sus competencias y sus posibilidades de incorporación al mercado laboral".
Esta cualificación cobra una especial relevancia en Valdelosa por su estrecha vinculación con el entorno natural y forestal y, particularmente, por el importante alcornocal existente en el municipio. De este modo, la formación adquirida no solo amplía las oportunidades laborales de las personas participantes.
Según explican, también favorece su desarrollo profesional en el propio municipio, contribuyendo al aprovechamiento sostenible de los recursos locales, a la generación de oportunidades de empleo y a la fijación de población en el medio rural. Además de los conocimientos adquiridos, estos meses han permitido, según explica el consistorio, compartir experiencias, crear vínculos y contribuir, a través del trabajo realizado, a la mejora del municiio salmantino.