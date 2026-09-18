Valdelosa clausura su Programa Mixto de Formación y Empleo con un total de diez graduados

Valdelosa ha celebrado este viernes la clausura y entrega de diplomas de aprovechamiento del Programa Mixto de Formación y Empleo, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), que se ha desarrollado en el municipio entre los meses de abril y septiembre.

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A este acto han asistido Manuel Prada, alcalde de Valdelosa, y Reyes Gallego, gerente del Servicio Público de Empleo en Salamanca, quienes han hecho entrega de los correspondientes diplomas a las personas participantes.

Según explican desde el Ayuntamiento, el programa ha supuesto "una experiencia muy positiva para Valdelosa". Durante estos meses, sus participantes, diez vecinos y vecinas del municipio, han tenido la oportunidad de formarse, adquirir experiencia práctica y obtener un certificado de profesionalidad vinculado a la familia profesional agraria y al ámbito forestal, "mejorando sus competencias y sus posibilidades de incorporación al mercado laboral".

Esta cualificación cobra una especial relevancia en Valdelosa por su estrecha vinculación con el entorno natural y forestal y, particularmente, por el importante alcornocal existente en el municipio. De este modo, la formación adquirida no solo amplía las oportunidades laborales de las personas participantes.