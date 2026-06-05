UPL denuncia que la Diputación de Salamanca incumple la dotación mínima de bomberos

Unión del Pueblo Leonés ha registrado una batería de preguntas en la Junta de Castilla y León relacionadas con el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, SPEIS, de la Diputación de Salamanca y sus problemas tanto con los parques como de falta de personal. Así, pide a la Junta que valore “sobre el incumplimiento de dotación mínima de plantilla, denunciado recientemente por la Asociación Profesional de Bomberos de la provincia, y piden al gobierno autonómico que inste a la Diputación a dotar de una plantilla mejor dotada en cuanto a número de efectivos en este servicio”.

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Cabe recordar que hace unos días la Asociación de Bomberos Profesionales denunciaba que el parque de Villares contaba tan solo con cuatro profesionales por turno tras despedir a los 23 bomberos que dependían de la empresa y que permitían hasta su despido que los turnos se cubrieran con 8 personas.

También piden una “valoración sobre los problemas que se vienen dando en el Parque de bomberos de Peñaranda de Bracamonte, planteándole cómo pueden afectar estos hechos a la colaboración entre Junta y Diputación para hacer frente a la campaña anti-incendios en la temporada de alto riesgo”. Otra de las demandas es que la Junta solucione los problemas existentes para la estabilización de plazas en la plantilla de bomberos de Béjar, pidiendo soluciones y alternativas para los puestos operativos de naturaleza laboral de este servicio en la ciudad textil, que permitan dar solución a estos problemas existentes en el cuerpo de bomberos de Béjar. Para ello, recuerdan que en marzo de 2025 la Junta aprobaba el Proyecto de Ley de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales, que finalmente no llegó a debatirse y decayó al disolverse las Cortes autonómicas fruto de la convocaría de elecciones. Un proyecto de Ley que en su Disposición Transitoria Primera planteaba alternativas para los puestos operativos de naturaleza laboral de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, lo que afectaría directamente a la estabilización de plazas en el cuerpo de bomberos de Béjar.

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Por otra parte, otra batería de preguntas se refiere a la firma del convenio de colaboración contra los incendios entre la Junta y la Diputación, que no se ha firmado, por lo que impide que los bomberos de la Salina puedan intervenir en incendios forestales este verano en apoyo a los efectivos de la Junta de Castilla y León, algo que aseguran “supone un hecho inédito, ya que otros años a estas alturas sí se había suscrito ya el convenio correspondiente entre Diputación y Junta de cara a la campaña estival anti-incendios”.