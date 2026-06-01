“Salamanca tiene todas las papeletas para arder un verano más”

El PSOE de Salamanca ha realizado una visita a diferentes zonas de la comarca de la Sierra de Francia que se han visto afectadas por incendios durante años anteriores. Informando sobre la campaña de prevención y extinción de incendios forestales, no se han mordido la lengua ante una situación que tachan de máxima gravedad ante la situación en la que está sumergida Salamanca actualmente.

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El procurador en las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Luengo, ha explicado que a 1 de junio de 2026 “la situación en la región es la misma, faltan medios, recursos y no se reconoce a los peones como bomberos forestales”, lo que podría agravar la situación ante un fuego que se produzca en una de las zonas más frondosas de la provincia de Salamanca.