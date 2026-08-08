Fallece un motorista de unos 50 años tras sufrir una salida de vía en Aldeanueva de la Sierra

Un motorista de unos 50 años ha fallecido este sábado tras sufrir una salida de vía con su motocicleta en Aldeanueva de la Sierra.

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El accidente se produjo alrededor de las 12:58 horas en la carretera SA-215, en el kilómetro 26. En un primer momento, se solicitó asistencia sanitaria para el motorista, que se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo de guardia del centro de salud de Tamames.