Da positivo en alcoholemia tras chocar contra un vehículo estacionado en el Paseo del Rollo

Un conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia después de chocar contra un vehículo que se encontraba estacionado en el Paseo del Rollo de Salamanca.

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El accidente se produjo alrededor de las 14:30 horas de este sábado, 8 de agosto, hasta donde se desplazó una patrulla de la Policía Local de Salamanca para atender el suceso y realizar las correspondientes diligencias.

Los agentes practicaron al conductor una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, por lo que se procedió a las actuaciones pertinentes.

Este accidente se suma a otros dos incidentes relacionados con el consumo de alcohol y drogas registrados durante la madrugada en Salamanca capital.

Según recoge el parte de la Policía Local, a las 2:38 horas se produjo una denuncia por alcoholemia positiva en el Paseo de Carmelitas.

Tan solo media hora después, a las 3:08 horas, en el mismo punto, otro conductor fue denunciado tras dar positivo en una prueba de drogas.