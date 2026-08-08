El municipio de Galindo y Perahuy acogió este sábado la tercera edición del Cross Urbanizaciones La Rad.

Publicidad Publicidad

La carrera arrancó a las 10:00 horas con el pistoletazo de salida a cargo de Pablo de Unamuno, nieto del rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno. Tras los corredores, tomó la salida el grupo de participantes en la modalidad de caminata.

En la categoría masculina, Adrián Moro Sánchez se proclamó vencedor con un tiempo de 29:20, seguido de Ignacio Regalado Tapia, con 31:11, y Daniel Herrero Cabero, tercero con 31:20.