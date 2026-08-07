Unionistas ya tiene fecha para jugar contra el Real Unión

Ya se conocen los horarios de la segunda jornada de Primera RFEF. Unionistas, que jugará sus dos primeros partidos como local, recibirá al Real Unión de Irún el sábado 5 de septiembre a las 18:45 horas en el estadio Reina Sofía.

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El equipo charro tiene marcado con rojo el inicio del campeonato, puesto que recibe en casa tanto al Lugo como al Real Unión de Irún. Y los aficionados aguardan con ganas la doble primera fecha en casa.