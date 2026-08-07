El filial de Unionistas suspende un amistoso por falta de jugadores

El duelo amistoso entre Unionistas B y el Betis vallisoletano se iba a disputar este domingo en los anexos al Reina Sofía. Sin embargo, el filial de Unionistas ha cancelado el choque por falta de efectivos.
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Javi Medina está utilizando un número muy grande de futbolistas del filial en el primer equipo y Sergio Hernández no podía completar ni el once inicial.
"Sentimos las molestias ocasionadas y pedimos disculpas al Betis por no poder disputar finalmente el encuentro. Gracias por vuestra comprensión", explican desde la base de Unionistas.