El filial de Unionistas suspende un amistoso por falta de jugadores

El duelo amistoso entre Unionistas B y el Betis vallisoletano se iba a disputar este domingo en los anexos al Reina Sofía. Sin embargo, el filial de Unionistas ha cancelado el choque por falta de efectivos.

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Javi Medina está utilizando un número muy grande de futbolistas del filial en el primer equipo y Sergio Hernández no podía completar ni el once inicial.