Dos nuevos programas públicos mixtos facilitan el acceso al mercado laboral a 47 personas desempleadas de Salamanca

Dos nuevos programas públicos de empleo y formación llegan a Salamanca de la mano del Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León. En concreto, se trata de las iniciativas 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', dos programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD) que benefician a 47 personas en total.

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Esto supone una inversión de 1.057.272,52 euros, de los que la administración autonómica aporta 780.176,16 euros y el Ayuntamiento de Salamanca los 277.096,36 restantes. Desde el Ayuntamiento, aseguran que esta inversión social revierte en la producción de riqueza en la ciudad al repercutir en las personas directamente beneficiadas de la formación y también en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la ciudad.

Taller De Empleo Puerta Del Saber 1

Estos programas públicos mixtos de empleo y formación, bajo los nombres ‘Lucía de Medrano’ y ‘Puerta del Saber’, permiten la contratación de 24 personas participantes y de 7 docentes. A estos programas acceden personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con prioridad para jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación; personas mayores de 52 años; y personas desempleadas de larga duración, con participación mayoritaria de mujeres.

En concreto, ‘Lucía de Medrano’ ofrece formación y empleo a 12 personas participantes durante doce meses en las especialidades de ‘Operaciones auxiliares de fabricación mecánica y soldadura por arco con electrodo revestido’ y ‘Pintura industrial y decorativa en construcción’. Por su parte, el programa ‘Puerta del Saber’, que se lleva a cabo también durante doce meses, ofrece formación y empleo a 12 personas participantes en las especialidades de ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y fábricas de albañilería’ e ‘Instalación de elementos de carpintería y trabajos de carpintería y mueble’.

Además de los programas mixtos de formación y empleo, el Ayuntamiento de Salamanca ha recibido otra subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de una acción para 15 personas con su correspondiente certificado de profesionalidad, además de un docente.