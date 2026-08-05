La Junta oferta 190 plazas de cursos de formación juvenil de cara al otoño

La Junta de Castilla y León oferta 190 plazas de cursos de formación juvenil de cara al otoño, entre octubre y diciembre, a las que se suman otras 44 más para la realización del módulo de prácticas de las titulaciones.

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La programación tiene como objetivo impulsar la cualificación profesional, la especialización y la mejora de la empleabilidad de las personas vinculadas al ámbito de la juventud, el ocio y el tiempo libre. La idea, según exponen, es "promover acciones encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes en los distintos ámbitos".

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a una de estas plazas, según figura en el BOCYL, estará abierto hasta el 9 de septiembre.

Esta convocatoria permite a las personas interesadas solicitar plaza en los cursos conducentes a las titulaciones de Monitor de Nivel y Profesor de Formación, así como en distintas actividades de formación complementaria.