Las claves para disfrutar de la montaña con seguridad y evitar accidentes

La Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a los aficionados al senderismo y a las actividades de montaña con el objetivo de prevenir accidentes y minimizar sus consecuencias en caso de emergencia.

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Entre los principales consejos figura planificar la actividad con antelación, recopilando información sobre el recorrido a través de mapas, guías o reseñas, así como conocer el terreno por el que se va a transitar. Si se trata de una ruta desconocida, los agentes recomiendan contar con un guía o realizarla acompañado por personas con mayor experiencia.

Asimismo, se desaconseja realizar actividades en solitario. El grupo mínimo recomendable es de tres personas para que, en caso de accidente, una pueda permanecer con el herido mientras otra solicita ayuda.

La Guardia Civil también aconseja iniciar la ruta con tiempo suficiente, adaptar el horario al ritmo del integrante más lento del grupo, comunicar el itinerario previsto a familiares o personas de confianza y consultar siempre la previsión meteorológica antes de salir.

El equipamiento es otro de los aspectos clave para garantizar la seguridad. Los agentes recuerdan la necesidad de utilizar material adecuado y en buen estado e incluir siempre en la mochila una linterna, ropa impermeable, un chaleco reflectante y una manta térmica, incluso cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

Del mismo modo, recomiendan no sobrestimar las propias capacidades físicas y técnicas, mantener una buena preparación, adquirir conocimientos básicos de primeros auxilios y evitar actividades de elevada dificultad cuando el estado físico o anímico no sea el más adecuado.

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