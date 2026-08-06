Récord de participación castellana y leonesa en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo

La escena castellana y leonesa estará más presente que nunca en la Feria de Teatro de Castilla y León. La edición que se celebrará del 25 al 29 de agosto en Ciudad Rodrigo registrará un récord de participación de la Comunidad gracias a las 17 compañías seleccionadas, que suponen el 37 % de la programación. La cita escénica servirá de escaparate a tres estrenos absolutos (los de Ghetto 13-26, Enrique Arias y Serena Manserra) y a media docena compañías que no habían participado hasta el momento en la Feria.

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La vigésimo novena edición mostrará nuevas producciones de la escena castellana y leonesa con el fin de facilitar su entrada en los circuitos escénicos y lo hará desde la misma inauguración, que correrá a cargo de Perigallo con el título de cierre de una serie metateatral, ‘Autorreverse’, dedicado al público, tras haber mostrado en ediciones anteriores las dos entregas previas, ‘Cabeza de cartel’, en torno a los actores, y ‘Por voluntad propia’, reflexión sobre los autores.

Como ese espectáculo inaugural, se inscriben en el teatro contemporáneo los montajes de Teatro de Poniente (‘Leo’, que encierra una crónica emocional del siglo XX), Teatro del Navegante (‘La mirada de Lucía’, obra inmersiva e inclusiva que entra en el terreno de la memoria familiar), Ghetto 13-26 (‘Don Juan Dadá, y un poquito Pop Art’, estreno absoluto que reinterpreta el mito de Don Juan) y El Otro Lugar (‘Soledades y compañías’, teatro documento con música en directo).

La música constituye un ingrediente fundamental en otros dos montajes de artes de calle: ‘Flow!!’, espectáculo itinerante de El Puntillo Canalla Brass Band, y ‘Verano del 69 o el guateque que nunca fue’, una fiesta al aire libre de El Trío Caracol.

El teatro clásico estará representado en la feria por una compañía galardonada en la última edición de los Premios Max: Nao D’amores, con ‘Farsa y licencia de la reina castiza’, de Valle-Inclán, y por Helarte Teatro, que presentará ‘Burladas’, una coproducción con Flexión Teatro, de Murcia, que recrea el mito de Don Juan desde una perspectiva femenina y con visión contemporánea. Además, Edulogic Producciones se apoyará en textos del Siglo de Oro para recordar a la Escuela de Salamanca en su V Centenario con su trabajo ‘M.A.O. Museo de Amor y Oro’, coproducido con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca.

El teatro de títeres y objetos llegará de la mano de La Chana, que en ‘El oráculo’ intenta responder a «cuestiones trascendentes» desde el humor; de Títeres de María Parrato, que se sumerge en la vida de la pintora alemana Charlotte Salomon en ‘Charlotte, vida o teatro’, y de Teloncillo, con su trabajo de teatro, títeres y música en directo ‘El mar’, dirigido a la primera infancia, a niños de entre 9 y 36 meses.

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La danza contemporánea de Castilla y León copa prácticamente la oferta de este género en la vigesimonovena edición de la Feria gracias a dos estrenos absolutos: la «tragicomedia danzada» de Serena Manserra, ‘Polvareda’, y el trabajo basado en la música de raíz castellana ‘Tente nublo’, de la Compañía Kike Arias, y al espectáculo de Lola Eiffel Company, que en ‘180836 Bernarda’ se adentra también en el terreno del teatro documento. El teatro espontáneo y sin guion completa la relación de producciones castellanas y leonesas, con la primera participación en la Feria de Teatro de Impro Valladolid, que se presentará en Ciudad Rodrigo con ‘Show de impro’.

También debutarán en la cita mirobrigense Edulogic Producciones, Lola Eiffel Company, Compañía Kike Arias, El Otro Lugar y Serena Manserra. Estas dos últimas y Ghetto 13-26, se agrupan en una franja de programación en el Salón de las Teresianas para mostrar trabajos marcados por el riesgo artístico.

Las formaciones de la Comunidad, que compartirán cartel con 30 de otras 13 comunidades españolas y de Portugal, estarán también muy presentes en las actividades complementarias, un segundo escaparate para nuevos proyectos con presentaciones de La Tozuda, D10, Los Garrapete y Circocido. Además, en el marco de la Feria, ARTESA, la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León, que aglutina a casi medio centenar de compañías profesionales, organizará encuentros y reuniones de trabajo con entidades homólogas.