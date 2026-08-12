Ya se conocen los ganadores del XXVI Certamen Municipal 'Jóvenes Creadores' de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca da a conocer los ganadores del XXVI Certamen Municipal 'Jóvenes Creadores'.
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Han resultado galardonados 53 participantes, diez artistas recibirán menciones honoríficas, que se repartirán 48.440 euros.
Las categorías que han tenido un mayor número de propuestas son los microrelatos y la pintura, tambén la fotografía y los relatos.
Obras y premiados
- Cocina creativa: Azael Martín ha resultado ganador con ‘Lingote de castañeta ibérica con verduritas en texturas’, seguido de Pilar Durán con ‘Merluza tomate y ajo negro’. En la modalidad de postres, el premio ha recaído en Azael Martín por ‘Tiramisú otoñal’.
- Cómic: el primer premio ha sido para Mario Martínez con ‘El último viento’, el segundo para
Luis Pachón con ‘Donde chillan los cerditos’, y el tercero para Denis Carballas con ‘Secundario’.
- Cortometrajes: la ganadora ha sido Elvira Rivas con ‘Marisa’, seguida de Víctor Álvarez
con ‘Holy Sundays’, Pablo Jiménez con ‘Educación física obligatoria’ y Marcos de Isidoro con
‘Nus’.
- Diseño gráfico: el primer premio ha sido para Vicenzo Giuseppe Michael Descamps con
‘Pla plá’, el segundo para Nora Martín con ‘Jóvenes Creadores 2026’, y el tercero para Marina
García con ‘Sin título’. En Diseño de moda y complementos de moda, la ganadora ha sido Ángela Antuña con ‘Newspaper’.
- Escultura: el primer premio ha sido para Carlos Nahuel Montera con ‘Miradas’, el segundo
para Valentina Duarte con ‘Saltos de fe’, y el tercero para Eva Mariscal con ‘El agua está sucia’.
- Fotografía: los premios han sido para Elena Fiz de Arriba con ‘Donde nace la música’,
Pablo García con ‘Unheimlich’, Sergio Camacho con ‘El guardián de la llama’, Rita Fernández de Miguel con ‘Overthinking’ y Ángela González con ‘Latido mamífero’.
- Categoría libre: han resultado premiados Pablo Peix de Nó con ‘La cueva de
Salamanca’, Jazmynn Mercedes Rainge con ‘La enredadera’ y Denislav Mitkvo Delchev con
‘Genealogías de hilos de refugio V’.
- Microrrelatos: el primer premio ha sido para Laura Montero con ‘Constantes’, el segundo
para Alberto Cantero con ‘Matthiew Dubois’, el tercero para Lorenzo José Asensio con ‘Catálogo de las joyas’, y el cuarto para Diego Fernández con ‘Punto y seguido’.
- Música: los premios han recaído en Alejandro Gómez con ‘Música de joven’, Daniel Alberto
Duarte con ‘Flor de loto’, Daniel Delgado con ‘Divergente’, Ángel Rodríguez con ‘Los ojos de mi charra’ y Susana Alonso con ‘Ruiseñor’.
- Pintura: han resultado ganadores Nora Martín con ‘¿Generación de cristal?’, Sophia
Dahira Núñez con ‘Arrastre’, Francisco Javier Nieto con ‘Despertar’, Adrián Rodríguez con ‘Corte y confección’ y Alejandra Martín con ‘Un jarrón como símbolo’.
- Poesía: el primer premio ha sido para Lorenzo José Asensio con ‘La imagen de la flor está
gastada como símbolo poético’, y el segundo para Jesús Rebollo con ‘Perentoria luz’.
- Relatos cortos: los premios han sido para Sara Luna con ‘La habitación del fondo’, Pedro
José Menor con ‘La última llave’, Nerea Gorjón con ‘Ningún muro’, Inés Crespo con ‘La espera de Briseida’, Elvira Rivas con ‘La siesta’ y Carmen Galván con ‘El peor enemigo’.
- Vídeo-arte y audiovisual experimental: el primer premio ha sido para Silvia Alonso con
‘Puxa que espanta’, y el segundo para Sofía Sánchez con ‘A golpe de picaporte’.
- Vídeo-clips: el primer premio ha sido para Claudia de Diego y Susana de Diego con ‘El
club de los poetas muertos’, el segundo para Javier Gómez con ‘La cara de la muerte’, y el tercero para Guillermo Ordás con ‘Caminante’.