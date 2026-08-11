El entrenador de Unionistas, Javi Medina, se marchaba tranquilo a pesar de la derrota por 0-2 ante el Coria en Las Pistas. El técnico sevillano reconocía los errores del equipo: "Nos falta contundencia y no hemos estado en nuestro mejor nivel. Los goles que estamos recibiendo son muy evitables, pero es algo que se puede corregir”.
Y también mandaba un mensaje de unidad a pesar de las tres derrotas en pretemporada. “Hay que ocuparse, no preocuparse. Lo importante es tener paciencia y construir no es fácil en el fútbol”, continuaba.
Además, preguntado por el mercado de fichajes, Javi Medina reconocía que tenían varios jugadores muy cerca. Uno de ellos es Christian Mutilva, tal y como ha informado este medio de comunicación.