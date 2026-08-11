La Gimnástica Segoviana se echa para atrás en la cesión de Steffan Witmer

Cambio total en el caso de Steffan Witmer. El pasado 28 de julio, el acuerdo entre Unionistas y la Gimnástica Segoviana para la cesión del delantero era total y los dos directores deportivos trabajaban en plasmar la firma en el acuerdo.

Publicidad Publicidad

Incluso Antonio Paz expresó la situación de forma pública en la rueda de prensa de presentación de Morer y Bernad. “Está bastante avanzada con la Segoviana. Es un contexto perfecto en todos los sentidos. Todo encaja, tanto lo deportivo como lo económico. Estamos muy contentos con esta opción; necesita jugar y no hay mejor sitio que Segovia”, aseguraba el de Babilafuente.