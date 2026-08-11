La Gimnástica Segoviana se echa para atrás en la cesión de Steffan Witmer

Cambio total en el caso de Steffan Witmer. El pasado 28 de julio, el acuerdo entre Unionistas y la Gimnástica Segoviana para la cesión del delantero era total y los dos directores deportivos trabajaban en plasmar la firma en el acuerdo.
Incluso Antonio Paz expresó la situación de forma pública en la rueda de prensa de presentación de Morer y Bernad. “Está bastante avanzada con la Segoviana. Es un contexto perfecto en todos los sentidos. Todo encaja, tanto lo deportivo como lo económico. Estamos muy contentos con esta opción; necesita jugar y no hay mejor sitio que Segovia”, aseguraba el de Babilafuente.
Sin embargo, unas molestias en una de las rodillas de Steffan Witmer puso la situación en paréntesis y ahora, cuando el estadounidense ya está recuperado, la Gimnástica Segoviana ha decidido no cerrar la operación. Por lo tanto, Unionistas tendrá que buscar un nuevo destino para el delantero Steffan Witmer.