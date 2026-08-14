Unionistas confirma el fichaje de Christian Mutilva

Unionista ha confirmado el fichaje de Christian Mutilva. La operación, desvelada el pasado martes por SALAMANCA24HORAS.COM, se ha cerrado en la tarde de este viernes aunque el jugador ya ha entrenado tres sesiones a las órdenes de Javi Medina.

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Christian Mutilva, de 22 años y 1,90 metros de altura, cuenta con experiencia en Primera RFEF tanto en el filial de Osasuna como en el Arenas de Getxo (donde militó la pasada campaña). En total, acumula 82 encuentros en la categoría.