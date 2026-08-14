La Junta iniciará un expediente sancionador a la fábrica de grasas de Gudino

La Junta de Castilla y León abrirá un expediente sancionador a la empresa Servcor Logistics, que gestiona la fábrica de grasas de Gudino, en el término municipal de Doñinos de Salamanca. Así se desprende del informe final de la Inspección Ambiental que la Junta enviará al servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta para que inicien la tramitación del expediente sancionador.

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Así lo ha confirmado José Guirao, director general de Política Ambiental de la Junta de Castilla y León que ha explicado que durante una inspección realizada en el mes de mayo la Junta detectó “incumplimientos de la autorización ambiental”. Esto ha supuesto que se incoe un expediente que por un lado exija a la empresa que solucione los problemas detectados y, por otro, que sancione. De hecho, durante el procedimiento administrativo la empresa podrá presentar alegaciones y documentación al proceso antes de la resolución definitiva.

“Vamos a estar encima de ellos para que solucionen estos incumplimientos”, ha asegurado a Salamanca24Horas Guirao, que insiste en que la Junta estará vigilante para garantizar que se cumple toda la normativa en medio ambiente. Un proceso administrativo que se prolongará durante los próximos meses y al que no puede poner una fecha exacta de fin. “No podemos hablar de tres meses o de cuatro, el expediente administrativo lleva su tiempo, pero estaremos encima de ellos”, concluye.

No es la primera vez que la fábrica de grasas se enfrenta a expedientes sancionadores por problemas relacionados con olores e incumplimientos de la autorización ambiental.

La fabrica de grasas de Gudino se encuentra desde hace unos años en el centro de la polémica por los constantes olores que genera sobre todo en Villamayor, aunque con episodios de olor que se han extendido hasta la capital salmantina y todo el entorno. La Plataforma Cuidamos Villamayor se ha convertido en el ente vigilante y reivindicativo de protesta contra la empresa con el fin de terminar con los malos olores y las constantes molestias que genera el entorno.

De hecho, hace unos días responsables de la Plataforma se reunieron con José Guirao para conocer la situación de la empresa y exigir a la Junta una vigilancia exhaustiva de los procesos que se llevan a cabo en las instalaciones.