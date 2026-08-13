Javi Medina recupera efectivos antes de enfrentarse a la Gimnástica Segoviana

Otro entrenamiento más para Unionistas y con noticias positivas para Javi Medina. El técnico sevillano recupera a varios de sus jugadores tocados para el duelo amistoso ante la Gimnástica Segoviana del sábado por lo mañana.

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Álex Daza, Hugo de Bustos, Dani González y Retu, que fueron baja contra el Coria, se ejercitaron al mismo ritmo de sus compañeros y apuntan a estar disponibles en el choque. Especialmente importante serán los minutos para Hugo de Bustos y Dani González, que todavía no han podido debutar en pretemporada.

Los que también estuvieron en el entrenamiento son Christian Mutilva y Diego Caballo; mientras que el delantero Steffan trabajó al margen. El estadounidense se lesionó y ahora quiere estar al 100% antes de encontrar un destino al que salir cedido.