Antonio David firma por el filial del Eldense

El central salmantino Antonio David es nuevo jugador del filial del Eldense. El joven jugador charro será parte del equipo de Tercera RFEF y ya ha debutado en pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Claudio Barragán.

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Antonio David ha formado parte de la cantera del Real Valladolid, de Unionistas y también jugó la pasada campaña en la UD Santa Marta de Tercera RFEF, con quien jugó el playoff de ascenso de categoría.

"Es un central de envergadura y gran talla, que destaca por su solidez en el juego defensivo y su capacidad para imponerse en los duelos. Además, cuenta con una buena salida de balón, aportando criterio y seguridad en la construcción del juego desde la línea defensiva", explica el Eldense en su nota de prensa.