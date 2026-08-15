El BM Ciudad de Salamanca ya tiene sus cuerpos técnicos para la temporada 2026/27

El BM Ciudad de Salamanca continúa dando forma a su proyecto deportivo para la temporada 2026/27. El club ha presentado los cuerpos técnicos que estarán al frente de sus equipos de base masculina y femenina, una estructura fundamental para el crecimiento de sus jugadores y jugadoras.

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En la base masculina, Javier Fernández dirigirá al Infantil Masculino; Manuel Moro será el responsable del Cadete Masculino A; y Juan Méndez estará al frente del Cadete Masculino B. El Juvenil Masculino contará con Juan Diego Guerrero y Manuel Jiménez como entrenadores.