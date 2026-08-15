Suerte dispar para Unionistas y Salamanca CF UDS en sus amistosos de pretemporada

La pretemporada dejó este sábado resultados contrapuestos para los dos representantes salmantinos. Unionistas de Salamanca consiguió una victoria por la mínima ante la Gimnástica Segoviana (0-1), mientras que el Salamanca CF UDS no pudo superar el exigente test ante la Cultural Leonesa y cayó por 5-0.

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Unionistas sacó adelante un encuentro cerrado frente a la Gimnástica Segoviana. El conjunto salmantino logró marcar la diferencia con un solitario tanto y consiguió mantener su ventaja hasta el final para llevarse el triunfo.

La victoria permite a los blanquinegros continuar acumulando buenas sensaciones durante una pretemporada en la que el equipo sigue ajustando piezas y cogiendo ritmo competitivo de cara al inicio de la temporada 2026/27.

Por su parte, el Salamanca CF UDS afrontó una prueba de mayor exigencia en el Reino de León. La Cultural Leonesa, conjunto de una categoría superior, se mostró contundente y terminó imponiéndose por un claro 5-0.