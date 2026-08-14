Sábado de amistosos para Unionistas, el Salamanca CF UDS y los Tercera RFEF

El sábado contará con varios partidos amistosos de los equipos de fútbol charro. Unionistas de Salamanca se medirá en La Albuera a la Gimnástica Segoviana a las 11 horas; mientras que el Salamanca CF UDS tendrá un duro rival, la Cultural Leonesa. Este choque se jugará a las 11:30 horas en el estadio Reino de León.

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Los equipos charros de Tercera RFEF saltarán al verde casi al completo. El filial del Salamanca CF UDS será el único que no tenga encuentro este fin de semana.