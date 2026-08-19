Militares del REI 11 desplegados en Ceuta, afectados por el brote de sarna

El brote de sarna detectado en la Comandancia General de Ceuta alcanza ya a 24 militares, en una situación que también afecta al personal del Ejército destinado temporalmente en la ciudad autónoma, entre ellos efectivos vinculados al Regimiento de Especialidades de Ingenieros n 11 (REI 11) de Salamanca.

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El Ejército de Tierra ha confirmado que el número total de militares contagiados por escabiosis asciende a 24. De ellos, dos casos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes registrada en los últimos días, según la actualización difundida.

La institución militar desvincula expresamente el brote del contacto que el personal pudiera haber mantenido con los inmigrantes llegados recientemente a Ceuta. El Ejército señala que la sarna es una infección común en zonas de elevada humedad y asegura que ya se han adoptado medidas tanto para atender a los militares afectados como para higienizar las instalaciones.

Todos los militares diagnosticados están recibiendo el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias. Además, la Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta ha establecido un protocolo común para todas las unidades con el objetivo de prevenir nuevos contagios, detectar de forma precoz posibles síntomas y establecer un mismo circuito de actuación.