Arranca la renovación de 600 metros de tubería en la calle Nueva Guinea, en Puente Ladrillo

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado la renovación de 600 metros de tuberías en la calle Nueva Guinea del barrio Puente Ladrillo. La actuación se enmarca en un plan de obras estivales que abarca 15 calles de los barrios Prosperidad, Blanco y Puente Ladrillo, con un presupuesto global cercano a los 730.000 euros cofinanciado en casi un 80% por la Junta de Castilla y León en los dos últimos distritos.

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El plan municipal prevé renovar otros dos kilómetros de canalizaciones en 20 calles de Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana antes de fin de año, sumadas a los trabajos actuales en la calle Libreros y La Vega. Todas las intervenciones incluyen la sustitución de acometidas domiciliarias e instalación de hidrantes, bocas de riego y elementos de desagüe.

Con este impulso, el actual mandato supera los 20 kilómetros de red renovada en 110 vías, alcanzando el récord histórico de calles intervenidas en la ciudad. Los proyectos planificados hasta 2027 situarán también este periodo como el de mayor longitud de tuberías modernizadas en la historia del municipio.