El REI 11 despliega maquinaria pesada desde Salamanca para apoyar la extinción del incendio de La Mierla

En concreto, desde las bases de Salamanca y Burgos han partido las máquinas empujadoras D5 y D7, que se incorporarán al dispositivo desplegado en Guadalajara. Este tipo de maquinaria resulta fundamental para la apertura de cortafuegos, el acondicionamiento de accesos y otras actuaciones destinadas a facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y contener el avance de las llamas.