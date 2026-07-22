El REI 11 despliega maquinaria pesada desde Salamanca para apoyar la extinción del incendio de La Mierla

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 (REI 11), con base en Salamanca, ha desplegado medios de maquinaria pesada para reforzar las labores de extinción del incendio forestal declarado en La Mierla, en Guadalajara.
En la operación también participa el Regimiento de Ingenieros n.º 1 (RING 1), con base en Burgos. Ambos regimientos han movilizado sus capacidades de ingeniería para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabaja sobre el terreno en las tareas de control y extinción del fuego.