Un choque lateral en la carretera de Ledesma se salda con un herido

Un varón de unos 30 años ha resultado herido leve este sábado tras una colisión lateral entre dos turismos en la carretera de Ledesma, en el cruce con la calle Guijuelo.
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El accidente se ha producido a las 19:03 horas y ha dejado al conductor con un traumatismo en una mano.
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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.
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