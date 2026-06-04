Dos niñas heridas en un accidente de tráfico en la carretera de Babilafuente

Dos niñas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido a la altura del municipio salmantino de Aldearrubia, en la conocida popularmente como carretera de Babilafuente.

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El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de la colisión de dos turismos en la DSA-650, en el kilómetro 4.

Producto del impacto, las menores han sufrido magulladuras por lo que, hasta el lugar del suceso, se han desplazado los servicios de emergencia.

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Concretamente, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han personado en el punto del siniestro para regular el tráfico y esclarecer las circunstancias del accidente.