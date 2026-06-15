Más de 1.800 alumnos de estudios postobligatorios recibirán las ayudas de la Junta de Castilla y León

2.308 ayudas han sido concedidas en este curso a 1.851 estudiantes de formaciones postobligatorias. Así lo ha comunicado la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que ha ha incorporado diversas mejoras en la convocatoria, que ha contado con una dotación de 772.800 euros en total.

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La resolución de estas becas, que se harán públicas los próximos dáis en el Portal de Educación y las direcciones provinciales, presenta concesiones a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional o enseñanzas de Régimen Especial que no pueden acceder a la ayuda del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para estos estudios.

Según explican desde la Junta, este número de estudiantes beneficiarios ha sido posible gracias a la ampliación de las enseñanzas que dan acceso a las becas, incluyendo estudios que no están cubiertos por las ayudas estatales.

Además, se ha mantenido la modalidad de ayuda fija vinculada a la excelencia académica, que premia el rendimiento de los alumnos, junto con las dos líneas tradicionales: la ayuda variable, determinada según el nivel de renta familiar, y la ayuda fija, asociada a la residencia del estudiante.