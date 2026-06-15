El jugador de la Selección Española que hizo su debut como profesional en Salamanca

Uno de los jugadores de la Selección Española que dará mucho de qué hablar durante el Mundial 2026 hizo su debut en la capital del Tormes, más en concreto en la Copa del Rey. Hablamos de Pau Cubarsí, que con tan solo 16 años y a cuatro días de cumplir los 17 veía cómo entraba en la convocatoria para enfrentarse a Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía.

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Pau Cubarsí En Su Debut Con El Fc Barcelona 2

A pesar de que unas semanas antes se estrenaba en un amistoso en Dallas contra el Club América, se hizo esperar su debut hasta un 18 de enero de 2024, cuando entraba al terreno de juego por Christensen con el uno a uno en el marcador.

Pau Cubarsí En Su Debut Con El Fc Barcelona

En ese partido, se mostró que no tenía miedo a jugar con el pie, ayudando al propio FC Barcelona a construir el juego desde abajo, algo que concluyó con el peor de los finales posibles para el conjunto salmantino, con el uno a tres en el marcador y pasando de ronda el equipo visitante.

Así pues, buscará con la Selección Española, dos años después, el título mundial que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, haciéndolo como una de las piezas clave para Luis de la Fuente.