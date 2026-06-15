De Salamanca a los tramos: la periodista que recorre España de rally en rally

Las redes sociales han abierto nuevas puertas al periodismo y Claudia López ha sabido aprovecharlas. La periodista salmantina ha convertido sus perfiles en un espacio donde las entrevistas y las conversaciones de actualidad encuentran una nueva forma de llegar al público. Claudia nos responde en esta entrevista para Salamanca24horas sobre el mundo de los rally.

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¿Cuándo entra el mundo del motor en tu vida?

Mi madre siempre ha sido muy aficionada a la Fórmula 1, pero en Salamanca no hay mucha cultura de motor, así que nunca le presté demasiada atención.

Todo cambió cuando empecé a buscar vídeos de rallies, sobre todo del Mundial de los años 90, con Carlos Sainz. Buscando y buscando, encontré reportajes de Ponseti, periodista encargado de seguir el Mundial de Rallies esos años. Yo quería estar ahí, era a la figura que me quería parecer. Hoy puedo decir que es mi amigo y eso es muy especial. Sin duda, el salto a acercarme a ver los coches en persona vino junto a mi llegada a Madrid ya que, tuve que mudarme para estudiar.

Trabajas haciendo entrevistas en tus redes sociales ¿crees que esta nueva forma de comunicar ha acercado a la gente a este deporte?

Creo que la gente se informa de los rally a través de las redes sociales, es algo que hay que aprovechar. Se están convirtiendo en un espacio donde la gente puede informarse de este deporte de manera directa.

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¿Qué fue lo más complicado al principio?

Sobre todo, los contactos. Tienes que estar dispuesta a ser extrovertida, a tener iniciativa y a hablar con todo el mundo. Es complicado. También los transportes y el hecho de que al principio tienes que invertir dinero hasta que te empiezan a conocer. Siendo una mujer joven, a veces es más difícil. Es un mundo muy masculinizado.

¿Alguna anécdota inesperada en un rally?

El rally dedicado a Cristian López, un piloto que falleció en un accidente. Fue muy especial por la implicación de su familia y amigos. Era un homenaje muy emotivo.

Al estar moviéndote por toda España ¿cómo compaginas viajes, fines de semana y vida personal?

Es muy difícil. He descuidado mi vida personal porque ahora mismo mi vida profesional es muy importante. Estoy en un punto en el que me pierdo muchas cosas, pero estoy enfocada en esto.

La gente a veces no lo entiende porque no comparte la misma pasión. Viajo por toda España y apenas voy a Salamanca, aunque me encantaría poder dedicarle más tiempo a mi vida personal.

¿Te gustaría hacer algo en Salamanca relacionado con el motor?

Me encantaría, pero necesitaría un equipo para organizarlo todo. He pensado en ponerme en contacto con la gente que organizaba el rally de Guijuelo para intentar retomarlo.

También, he mirado tramos para organizar algo en el futuro. En concreto, me gustaría que el rally pasara por mi pueblo, Horcajo de Montemayor.