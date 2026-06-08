Salamanca se prepara para una semana de calor intenso que alcanzará los 35 grados el viernes, según la AEMET

Salamanca afronta una semana marcada por el predominio del tiempo estable y por un progresivo ascenso de las temperaturas que dejará un ambiente plenamente veraniego en la provincia. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los primeros días estarán caracterizados por valores cálidos pero contenidos, mientras que el calor se intensificará notablemente a partir del viernes.

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Las previsiones apuntan a máximas de 29 grados tanto el lunes como el martes, manteniéndose sin cambios significativos. El miércoles se producirá un ligero descenso hasta los 28 grados, mientras que el jueves los termómetros volverán a situarse en torno a los 29 grados.