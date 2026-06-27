La Escuela de Salamanca revive gracias a la Banda Municipal de Música

Qué sería de Salamanca sin su cultura y su arte. Como se ha realizado durante años, la Banda Municipal de Música de Salamanca ha realizado un tradicional concierto en la Plaza Mayor donde los asistentes han podido disfrutar de las melodías dedicadas a la Escuela de Salamanca.

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Al encuentro al que ha asistido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también lo han hecho decenas de personas que no han querido perder la oportunidad de disfrutarlo en vivo, en uno de los lugares más icónicos de la capital del Tormes.

Banda Municipal De Música De Salamanca En La Plaza Mayor

De este modo, arranca en Salamanca toda la programación de Plazas y Patios que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad, con la mayoría de actividades gratuitas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de estas actividades que girarán en torno a la Escuela de Salamanca.