La Escuela de Salamanca revive gracias a la Banda Municipal de Música

Qué sería de Salamanca sin su cultura y su arte. Como se ha realizado durante años, la Banda Municipal de Música de Salamanca ha realizado un tradicional concierto en la Plaza Mayor donde los asistentes han podido disfrutar de las melodías dedicadas a la Escuela de Salamanca.
Al encuentro al que ha asistido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también lo han hecho decenas de personas que no han querido perder la oportunidad de disfrutarlo en vivo, en uno de los lugares más icónicos de la capital del Tormes.
De este modo, arranca en Salamanca toda la programación de Plazas y Patios que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad, con la mayoría de actividades gratuitas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de estas actividades que girarán en torno a la Escuela de Salamanca.
El propio alcalde, en sus redes sociales, ha destacado que “la belleza de la Plaza Mayor más bonita del mundo en una noche muy especial con el concierto de la Banda Municipal de Música y el estreno de la Fantasía para Banda “Salamanca 1526”, una obra del compositor David Rivas creada expresamente para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca”.