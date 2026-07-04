‘Hagamos títeres de cachiporra, ¿con qué objeto?’, la nueva exposición que se puede disfrutar en la Casa de las Conchas

La Casa de las Conchas, en su biblioteca municipal, ha inaugurado este viernes, 3 de julio, la exposición 'Hagamos títeres de cachiporra. ¿Con qué objeto?', la muestra estará presente hasta el próximo 29 de agosto y servirá como experiencia divulgativa, artística y participativa dirigida a todos los públicos.
La exposición surge a raíz del libro homónimo de Rodorín, configurándose como un gabinete de curiosidades en el que se dan cita títeres, teatrillos, objetos, fotografías, ilustraciones y textos y así mostrar los diferentes procesos que se dan cita a la hora de hacer teatro de cachiporra.
La exposición ha sido realizada por José Antonio López Parreño, conocido artísticamente como Rodorín, uno de los nombres más destacados del teatro de títeres en España. Con 40 años de historia en el sector, ha construido un lenguaje escénico propio en el que confluyen la tradición popular, la poesía, la artesanía y la imaginación, recorriendo escenarios de toda índole.