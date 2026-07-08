'Notas desde un paisaje desgastado', la nueva exposición de Espacio Joven

El Espacio Joven presenta la exposición multidisciplinar ‘Notas desde un paisaje desgastado’, creada por Lucía García Sánchez y Alba Prado Fuentes. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 31 de julio en la sala de exposiciones en horario de mañana, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

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La propuesta reúne una serie de obras que exploran paisajes marcados por el deterioro, la explotación y la transformación. Tal y como señalan las autoras, “el paisaje encierra múltiples capas de deterioro, explotación y transformación”. A partir de esta idea, construyen una mirada que se detiene en ruinas industriales, zonas en desuso y espacios olvidados donde el tiempo parece suspendido.

En estas piezas conviven la huella del abandono y la apertura al futuro. Los restos que permanecen - restos vivos, escenarios de oportunidad, memoria y reapropiación - se convierten en el punto de partida de una reflexión visual que invita a observar con atención aquello que suele pasar desapercibido. Las autoras describen su trabajo como un conjunto de notas y fragmentos que revelan un camino compartido, no como un freno, sino como una latencia: la persistencia de una naturaleza que emerge incluso en medio del desgaste.