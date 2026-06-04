‘Las Noches del Fonseca’ tendrán como plato fuerte a la comedia de ‘La Dama Boba’ y a la cantante de flamenco María José Llergo

La programación de ‘Las noches del Fonseca’ de este 2026 se ha dado a conocer en la mañana de este jueves. Se trata de la XXXI edición que este año se enmarca en la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y que se desarrollará durante todo el mes de julio.

Publicidad Publicidad

La Universidad, impulsora de este evento, ha apostado este año por cinco espectáculos que darán forma a este festival en el que convivirán interpretaciones y reescrituras de los clásicos grecolatinos y del Siglo del Oro bajo el cielo nocturno de la ciudad. En cada una de las semanas del mes de julio habrá cuatro propuestas teatrales y un concierto, además de dos exposiciones.

Como plato fuerte se ha presentado la comedia de ‘La Dama Boba’, así como la puesta en escena de la cantante y compositora española de flamenco, María José Llergo que presentará en Salamanca su nuevo álbum ‘El Juego’ después de su gira a nivel internacional.

Publicidad

Los espectáculos que tendrán lugar entre el 3 y el 29 de julio son los siguientes:

- Viernes 3 de julio: La dama boba

- Miércoles 8 de julio: María José Llergo

- Jueves 16 de julio: Las Troyanas

- Jueves 23 de julio: Antígona, la estirpe maldita

- Miércoles 29 de julio: Bacanal, un encuentro entre Dionisio y Baco

Programación Las Noches de Fonseca en Salamanca durante el verano de 2026 | Salamanca24horas

Publicidad Publicidad

A mayores, del 1 de julio al 27 de septiembre, en la Sala B de la Hospedería Fonseca se podrá visitar la instalación audiovisual ‘Genias’ en la que se invita a escuchar las voces de las mujeres del Siglo del Oro que iluminaron la literatura y el pensamiento como Ana Caro de Mallén, María de Zayas, Marcia Belisarda o Feliciana Enríquez de Guzmán.

Entre los meses de julio y octubre también se podrá visitar en la sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca, ‘Girls To The Front. Las chicas delante’. Una exposición formada por 2.000 piezas entre las que se incluyen 1.500 portadas de discos de artistas como Cindy Sherman, Jean-Paul Goude o Andy Warhol entre otros, con los que se intenta trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música pop/rock desde una perspectiva feminista. También, durante el mes de julio habrá un programa de visitas nocturnas guiadas con esta exposición, acompañadas de actuaciones en directo representadas por cuatro bandas de pop-rock salmantinas.

Todas las actuaciones serán en el Patio del Colegio Arzobispo Fonseca a las 22:30 horas para los que se requiere de entradas que cuestan 20 euros y que se pueden adquirir de forma online a través del siguiente enlace o en la taquilla del Colegio Fonseca una hora antes de cada actuación, salvo que las entradas se hayan agotado en la venta anticipada.