Los destinos más buscados de Salamanca en el verano de 2026 y cuánto cuesta alojarse en ellos

Castilla y León se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de moda, tanto por su entorno rural como por sus grandes ciudades Patrimonio de la Humanidad, en un comunicado lanzado por la web de alquiler vacacional Holidu. De este modo, se han medido las mayores búsquedas realizadas durante la época estival, con 22 destinos en la región.

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En Castilla y León, los cinco destinos más buscados han sido Burgos, León, Ávila, Segovia y Salamanca, con un precio que ronda desde los 164 euros hasta los 118 euros. Llama la atención que en la capital del Tormes el precio medio es de 118 euros, siendo de los menores precios si se comparan con los 164 euros de Burgos o con los 142 euros de Segovia.

Precio Medio De Los Municipios Más Buscados En Holidu